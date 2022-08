Vermiste Rudi (69) uit Lelystad weer terecht, na intensieve zoektocht

MET VIDEO Duitse vredeskara­vaan met paard en wagen maakt pitstop bij Lelypaal: ‘Lelystad is welkom om aan te sluiten’

Twintig trekpaarden, elf koetsen en een luide accordeon waren maandagochtend aanwezig op het stadhuisplein in Lelystad. Zo vraagt een Duitse vredeskaravaan aandacht voor oorlogen wereldwijd. Het doel van het gezelschap? Op 8 mei 2025, tachtig jaar na de Duitse bevrijding, de ‘vredesklok’ te luiden in Jeruzalem: ,,In tijden van oorlog is het streven naar vrede een mooi doel.’’

8 augustus