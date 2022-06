Vijf aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige hennephandel

De politie ging vorige week dinsdag langs bij meerdere woningen in Amsterdam en nam onder meer een BMW X5 in beslag, evenals goederen die worden gebruikt voor het maken van softdrugs. Ook vonden er die dag invallen plaats in panden in Zeewolde, Emmen en Kampen, waar de drie andere verdachten zijn gepakt. In totaal nam de politie hier zo’n 5000 hennepplanten in beslag. Die zijn vernietigd.