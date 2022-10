Vissers op Urk maken zich grote zorgen: ‘Alles wordt kapot gemaakt’

Nieuw kort geding tegen Nieuw-Hol­lands Energiebe­drijf uit Almere uitgesteld

Een kort geding van meerdere zakelijke klanten tegen het Nieuw-Hollands Energiebedrijf (NHE) uit Almere is uitgesteld. De bedrijven willen nieuwe informatie toevoegen aan de dagvaarding en zeggen via hun advocaat dat ‘NHE op heel korte termijn opnieuw gedagvaard zal worden’. Het kort geding was voor vandaag gepland.

26 september