Vlam in de pan tijdens het roken van coke, man takelt vriend toe met klauwhamer: ‘Heb maar één keer geslagen’

Illegaal bordeel ontdekt in woonwijk Lelystad na gewapende beroving: ‘Vier peeskamer­tjes’

Per toeval is woensdagavond een illegaal bordeel ontdekt in een woonwijk in Lelystad. Agenten stuitten in de zoektocht naar drie overvallers op meerdere peeskamertjes. Op dat moment waren er er geen sekswerkers of cliënten aanwezig.

16:05