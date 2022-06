Vliegtuigje neergestort in Zwarte Meer, grote zoekactie naar maximaal twee inzittenden

Varen en ‘onderwa­ter­puz­ze­len’ tijdens Pirates of De Koploper

‘Onderwaterpuzzelen’, varen in een rubberbootje en voetballen met een ooglapje op. Zomaar een greep uit de activiteiten tijdens Pirates of De Koploper in Lelystad, vrijdag 24 juni aanstaande. Zwembad De Koploper is het decor voor deze avond. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn kinderen van 6 tot en met 13 jaar welkom, als ze hun zwemdiploma A hebben.

16 juni