Vogelgriep slaat toe in Biddinghuizen: 56.000 kippen geruimd

Alle 56.000 leghennen op een bedrijf aan de Mosselweg in Biddinghuizen moeten worden geruimd, omdat er vogelgriep is aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om de zeer schadelijke, zogenaamde hoogpathogene variant.

Het bedrijf ligt hemelsbreed op amper 6 kilometer afstand van eendenfokker Dick van Werven in Hierden die vorige week (voor de tweede keer in vier maanden) werd getroffen door de vogelgriep. De leghennenfokker lag dus al in het vervoersverbod dat steevast in een ring van 10 kilometer om een besmet bedrijf wordt gelegd.

Dat heeft niet mogen baten. Omdat het waarschijnlijk om de zeer schadelijke variant gaat en om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 56.000 leghennen op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Aangeslagen

De eigenaar van het bedrijf is op dit moment te aangeslagen om te reageren op de rampspoed. ,,Het spijt me, maar mijn hoofd staat er op dit moment even niet naar.’’

Het vervoersverbod in Biddinghuizen is onmiddellijk van kracht.

In het gebied van een kilometer van zijn besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt één pluimveebedrijf, een broederij, die nu scherp in de gaten wordt gehouden. In de 10 kilometerzone liggen 29 andere pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Zoals gemeld overlappen de twee 10 kilometerzones van Hierden en Biddinghuizen elkaar, waardoor er nu een vervoersverbod geldt in een grote cirkel tussen Dronten, Vierhouten, Putten en Zeewolde.

De twee overlappende vervoersverboden.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren

Zoals gebruikelijk wordt er in Biddinghuizen ook een onderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, worden aanvullende maatregelen genomen.