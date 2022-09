Voormalig LPF-Kamerlid Harry Wijnschenk wordt lijsttrekker voor BVNL bij verkiezingen in Flevoland

Fractievoorzitter LPF

Wijnschenk (1964) is woonachtig in Almere. In 2002 kwam werd hij als lid namens de Lijst Pim Fortuyn gekozen in het parlement. In dat jaar was hij kortstondig de fractievoorzitter van de LPF, nadat Mat Herben - die later weer terugkeerde - opstapte na aanhoudende onrust binnen de LPF. Het kabinet Balkenende-1 bestond nog geen jaar voor het zijn ontslag indiende. Het was de laatste functie van Wijnschenk in de politiek. ,,Het Fortuynisme verdient het om nieuw leven ingeblazen te worden. Dat is meteen ook waar BVNL voor staat,” aldus Wijnschenk.