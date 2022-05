Vrouw valt van flat in Lelystad en vertelt dat ze geduwd is: politie pakt verdachte op

De vrouw viel van het gebouw De Valk van woonproject Wonen bij LARS. Er kwam, naast de politie, ook een traumahelikopter op de plek des onheils af. Op dit moment is het onduidelijk hoe het gaat met het slachtoffer, want de vrouw wordt nog behandeld aan haar verwondingen. Ook het politieonderzoek is nog niet afgerond. Het terrein rondom de flat is in het kader van dit lopende onderzoek afgezet.