Vuurwerk komt in cabrio terecht: auto in achtertuin Emmeloord brandt volledig uit

Twee bestuur­ders in Lelystad gepakt tijdens controle: man (37) mag ook zonder drank helemaal niet rijden

Twee bestuurders onder invloed zijn in Lelystad van de weg geplukt. Tijdens een routinecontrole betrapten politieagenten gisteren een beschonken automobilist. Zijn alcoholgebruik was niet de enige reden dat hij helemaal niet in de auto had mogen stappen.

22 december