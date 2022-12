VV Unicum en de gemeente Lelystad treffen elkaar na twee jaar weer in traditionele Nieuwjaarswedstrijd

André (34) ‘schreeuwt om hulp’: Explosie van geweld en bedreigin­gen eindigt bij de rechter

Hij is zwakbegaafd, kampt met wat psychische problemen, autisme en adhd. Om die reden kreeg oud-Emmeloorder André van H. (34) al jaren begeleiding vanuit een zorginstelling. Hij woonde zelfs in een woning van de organisatie in de Zeeasterstraat. Maar in april en mei ging het helemaal mis. ‘Ik voelde me niet gesteund’. Het gevolg: een explosie van geweld.

11 december