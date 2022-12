Waarom betalen bedrijven uit deze regio miljoenen voor nieuwe sluis 100 kilometer verderop?

Waarom investeren in een sluis die 100 kilometer verderop ligt? ,,Die vraag is in meerdere vergaderingen gesteld”, bekent ondernemer Bert Weever. Hij is directeur van Graansloot en IJssel Delta Terminal in Kampen en lobbyist voor verbreding. ,,De sluis is de toegangspoort tot onze regio en de impact van verbreding is groot.”