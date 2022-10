Waarom de bever in Gelderland wordt afgeschoten, maar in Flevoland (nog) niet hoeft te vrezen

Bevers graven tunnels, zó groot dat een volwassen man er doorheen zou kunnen tijgeren. Dat doen ze in Zuid-Nederland nu echter ook in de dijken en omdat die daardoor dreigen in te storten, wordt het knaagdier sinds vorige week rond de Waal afgeschoten. Rondom de IJssel is het nog niet zover en heeft de bever nog redelijk vrij spel, als het beest maar van onze waterkeringen afblijft. Wel komt er een ‘beverprotocol’.

Het in Nederland bijna uitgestorven dier laat zich tegenwoordig weer veelvuldig zien en ook rond Deventer, Zutphen, Zwolle en de Flevopolder wordt de bekende dammenbouwer weer veelvuldig gesignaleerd. Maar vooralsnog blijven ze hier van de dijken langs de IJssel en de randmeren weg.

Al komen ze soms wel al akelig dichtbij, weet Herald van Gerner van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). ,,We hebben nog geen grote tunnels in dijken gezien, maar inmiddels wel in de buurt, soms zelfs in de teen (het begin, red.) van de dijk. Als de gevonden tunnel niet meer gebruikt wordt, gooien we ze dicht."

Dammen bouwen

Om te voorkomen dat de bevers verder richting de dijk oprukken, doen de verschillende waterschappen van alles om ze af te leiden. De vegetatie wordt weggehaald, de oever wordt wat steiler gemaakt en in de uiterwaarden worden poeltjes gecreëerd waar ze naar hartenlust dammen kunnen bouwen.

,,We houden ze goed in de gaten’’, zegt Van Gerner. ,,Want ze rukken wel degelijk op. Ook in stedelijk gebied, zoals de grachten van Zwolle, zien we steeds meer. Het is mooi dat ze terug zijn, dus we moeten een goede balans zien te vinden tussen hun aanwezigheid en de mogelijke schade die ze aanrichten.”

Uitgestorven

Dertig jaar geleden was het dier zo goed als uitgestorven, maar het kreeg een nieuwe kans. Eind vorige en begin deze eeuw werd de bever op verschillende plekken uitgezet, vooral in België en Zuid-Nederland. Daar veroorzaken ze nu ook de meeste overlast.

In Limburg richtten ze schade aan kades aan en worden de dieren al afgeschoten, al is daar voor deze beschermde soort wel een ontheffing voor nodig. Maar ook het gegraaf in de dijken van de Waal was dusdanig gevaarlijk, dat voor dijkbreuken gevreesd wordt en wacht de bever hier en daar de kogel.

Volledig scherm In de Biesbosch wordt beverwerend gaas aangebracht om de graafwoede van het dier te stuiten © Milan Rinck

Protocol

De verschillende waterschappen in deze regio hebben allemaal te maken met de opkomst van de bever, bevestigen de WODDelta (regio Zwolle), Vallei & Veluwe (Apeldoorn), Rijn en IJssel (Deventer, Achterhoek) en Zuiderzeeland (Flevoland). De schade blijft vooralsnog beperkt en om dat zo te houden, wordt er aan gezamenlijk beverprotocol gewerkt. Daarin komen maatregelen te staan die de bever moet weghouden van de dijken, door voor genoeg afleiding te zorgen. Dan blijft de hinder wellicht beperkt, of zoals Theresa Naaktgeboren van Waterschap Zuiderzeeland het samenvat: ,,Het is nog niet echt een heel groot probleem. We hebben last, maar geen overlast. Dat willen we zo houden.”