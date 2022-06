Waarom is Flevokust Haven in Lelystad zo in trek bij bedrijven? ‘Ze investeren meer dan een miljard’

School slaat alarm na afpersing door leerlingen in Lelystad: ‘Dit is onaccepta­bel’

Middelbare scholieren in Lelystad persen elkaar af en dreigen met geweld om op die manier grote geldbedragen binnen te halen. Leerlingen die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke praktijken en op die manier geld afhandig is gemaakt, durven daar niet altijd over te praten. De politie stelt een onderzoek in. ,,Dit is onacceptabel.”

14 juni