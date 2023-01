Waterschap zet extra gemaal in om Flevoland droog te pompen

Waterschap Zuiderzeeland heeft vanmorgen het monumentale gemaal Wortman in Lelystad ingezet om het teveel aan water in de provincie weg te pompen naar het IJsselmeer. Sinds woensdag draaiden al veel kleinere gemalen, aangezien de grond in Flevoland kletsnat is zodat makkelijk wateroverlast kan ontstaan door hevige regenbuien. Flevoland had afgelopen zomer als enige provincie nauwelijks last van droogte, omdat de polder onder de zeespiegel ligt.