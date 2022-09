Week tegen Eenzaamheid moet mensen in Lelystad verbinden

College Noordoost­pol­der ‘betreurt’ uitspraak wethouder over aanmeldcen­trum: ‘Dat past niet bij zijn rol’

Het college van Noordoostpolder ‘betreurt’ een uitspraak van wethouder Thomas Gillissen (PvdA) over het mogelijke aanmeldcentrum dat bij het azc in Luttelgeest is voorzien. Hij deelde een persoonlijke mening in het openbaar en dat ‘past niet bij zijn rol als wethouder’, vinden burgemeester en wethouders.

13 september