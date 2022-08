Wens komt uit: kunstgrasvelden voor korfbalvereniging in Lelystad

Op deze akker in Zeewolde zijn ze op zoek naar de perfecte aardappel (en die komt steeds dichterbij)

De perfecte pieper? Die ligt misschien wel op een veld in Zeewolde, waar een verbond van Flevolandse biologische aardappeltelers bijna dertig nieuwe rassen heeft gepoot. Onderzocht wordt of ze resistent zijn tegen de vernietigende schimmelziekte phytophthora, die in het verleden menig oogst verwoestte. ,,Maar ze moeten ook te koken zijn.”

23 augustus