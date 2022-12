Wilders deelt ‘asielalarm’ uit in Kampen na heftige incidenten rond azc: ‘Lawaai schrikt hopelijk af’

Nieuwe dienstrege­ling NS gaat in: minder treinen, Hanzelijn weer in gebruik

De nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor 2023 gaat in. Onder meer rijden er minder treinen op de trajecten dan voor de coronacrisis en de avonddienstregeling begint al om 20.00 uur, in plaats van om 22.00 uur. Vanaf zondag kunnen reizigers wel weer gebruik maken van de Hanzelijn tussen Lelystad Centrum en Dronten. Deze lijn was sinds september onbruikbaar door schade.

