Woningcorporatie Dronten vangt twee jaar vleermuizen van de buurman op

Vleermuizen zijn bij wet beschermd en mogen niet worden verjaagd bij renovatie of herontwikkeling, weet iedereen in de bouwsector. ,,Ze moeten per definitie terug naar hun oude verblijfplaats en mogen tijdelijk elders worden gehuisvest, mits dit binnen een straal van 100 meter is. Anders raken ze de weg kwijt”, vertelt Daniël Kollen van Mateboer Milieutechniek B.V, afdeling ecologie.

Het bedrijf klopte daarom aan bij de buren, in dit geval woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten, met wie in het verleden vaak is samengewerkt bij bouwprojecten. ,,En nu voor het eerst op het gebied van ecologie”, stelt ontwikkelaar Mark Mateboer. Daar zijn de beestjes de komende twee jaar van harte welkom, zegt Jessica Lilach van OFW. ,,We hebben verder geen relatie met dit project, maar het zijn onze buren.”

In kasten

Terwijl de ontheffingsaanvraag voor de wet natuurbescherming (WNB) op dit moment nog loopt, logeren de vleermuizen zo’n twee jaar bij OFW. Tot die tijd hebben de vleermuizen onderdak in twaalf vleermuizenkasten aan de loods op het terrein. In de nieuwbouw worden door Mateboer en bouwpartner Bouwsaam B.V voorzieningen getroffen, zodat de vleermuizen straks weer terug kunnen.

De kans dat ze bij OFW ‘nee’ zouden verkopen, was overigens klein. De corporatie bouwde in de loop der jaren een lange staat van dienst op als het gaat om hulp aan dieren. ,,Bij het moderniseren van huizen komen we dit vaker tegen”, zegt Lilach.

Vogels

Zo bood OFW eerder onderdak aan vleermuizen door het bouwen van een vleermuizenbunker in het appartementencomplex aan de Cultuursingel in Biddinghuizen. Maar ook vogels konden onderdak vinden in geplaatste zwaluwkasten in Biddinghuizen en zwaluwtillen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. ,,Het is niet alleen goed voor de dieren. Dergelijke projecten brengt ook buurtbewoners bij elkaar”, motiveert Lilach.

Mateboer kent sinds twee jaar een afdeling ecologie. Een groeimarkt, nu steeds meer diersoorten voor bescherming in aanmerking komen en ontwikkelaars verder kijken dan de ‘postzegel’ die ze bebouwen, zeggen de 26-jarige Mateboer (vierde generatie binnen het familiebedrijf) en Kollen.

Natuurinclusief

,,We hebben de afdeling opgericht om onze expertise te verbreden. Tien jaar terug draaide alles om duurzaamheid in de bouw, dat is nu wel ingeburgerd. Nu gaat het vooral om natuurinclusief bouwen, waarbij je onder meer mooie plekken voor dieren creëert en klimaatbestendig ontwikkelt, denk aan wateroverlast en hittestress”, aldus het duo.

Ecologie vormt een niet te onderschatten factor. Wie te laat onderzoek doet, heeft maar zo een jaar vertraging op een project te pakken, omdat je wordt teruggefloten door de provincie. ,,Sinds we begonnen zijn, hebben we circa honderd gedaan”, stelt Kollen. ,,Van onderzoek tot het schrijven van protocollen voor bermbeheer.”