Zieke fruitteler Michiel (48) haalt 20.000 euro op, maar krijgt ook keiharde nieuwe klap

Natuurmonu­men­ten gebruikte met plastic vervuild bouwpuin voor wandelpa­den, organisa­tie erkent fout

Om wandelpaden in natuurgebieden te verstevigen, heeft Natuurmonumenten gebruik gemaakt van menggranulaat, vervuild bouwpuin met plastic afval. Het gaat om paden in het natuurherstelgebied Marker Wadden en in Natura-2000 gebieden, blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV). En dat terwijl plastic schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuur.

2 november