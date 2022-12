Zonder verlichting 120 scheuren in de stad: politie Lelystad rijdt 42-jarige chauffeur klem na achtervolging

Een 42-jarige Lelystedeling ging er vrijdagavond in volle vaart vandoor toen de politie zijn auto wilde stoppen. Na een achtervolging was dreiging met een stroomstootwapen nodig om de man uit zijn auto te krijgen.

Het was niet de enige inwoner van de stad die ongeoorloofd achter het stuur kroop: de politie hield maar liefst vier automobilisten aan dit weekeinde die teveel drank op bleken te hebben.

De agenten zagen de man even na elf uur vrijdagavond rijden in Lelystad. Op de doorgaande weg mag 70 gereden worden, maar de man haalde de 120 kilometer per uur, terwijl hij zijn verlichting niet aan had. Toen de agenten hem tot stoppen wilden manen botste de man op de middengeleider van de weg en ging hij er vervolgens met hoge snelheid vandoor.

Na een achtervolging op het industrieterrein reed de man zichzelf klem op de Vaartweg. Vervolgens weigerde hij uit zijn auto te komen en moesten de agenten dreigen met een stroomstootwapen. Toen besloot de man toch uit te stappen. De 42-jarige man werd aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar blies hij meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed (770 ugl, waar 220 toegestaan is) .

Hij heeft verschillende boetes en een rijverbod gekregen. Bovendien is zijn rijbewijs ingenomen, meldt de politie Lelystad, die zijn actie als ‘levensgevaarlijk’ bestempeld.

Dronken naar het winkelcentrum

Eerder die dag hadden de agenten ook al een drankrijdster opgepakt. Op de parkeerplaats van het winkelcentrum aan de Botter 44 was een aanrijding geweest. ,,Bij onze komst roken we bij de veroorzaker ‘een walm’ van alcohol.” Aan het bureau blies de 48-jarige Lelystedelinge een waarde van 815ugl. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen en een hoge boete volgt.

Vervolgens werd in de nacht van vrijdag op zaterdag nog iemand opgepakt die het niet zo nauw nam met de alcoholinname. De agenten hielden even na half vier een slingerende auto aan. De 46-jarige man die de auto bestuurde testte positief op cocaïne. En hij bleek bijna vier keer teveel alcohol in zijn bloed te hebben: 825ugl. Ook hij is met diverse boetes op zak weer vrijgelaten. Zijn rijbewijs moest hij inleveren.

Zondag werd bovendien een 24-jarige automobilist aangehouden op de Neringweg. Hij testte positief op harddrugs in zijn bloed en heeft een rijverbod gekregen.