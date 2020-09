Zwerver krijgt zes jaar cel voor ‘bizarre verkrachting’ van vrouw (98) uit Lelystad: ‘Ze leek opgewonden’

Tbs'er aangehou­den na seksueel misbruik vrouw (51) in Lelystad

15 september Een 37-jarige man met tbs die niet was teruggekeerd van verlof is gisteren in Lelystad opgepakt. Dat gebeurde nadat een 51-jarige vrouw uit Lelystad door een man was overvallen en seksueel was misbruikt.