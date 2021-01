100.000 man lijkt al uitgesloten in Zandvoort, de race zelf dus ook?

De GP staat gepland voor 5 september. Moeten we die nu al afschrijven?

Als we luisteren naar de vier vooraanstaande specialisten die vorige week in deze krant vooruitblikten op de sportzomer van 2021 wel. Hun boodschap: van het coronavirus zijn we tegen die tijd nog niet verlost, grote sportevenementen organiseren wordt lastig, zeker met publiek. Immunoloog Ger Rijkers zei over een grand prix met honderdduizend fans in de duinen: ,,Zelfs al zou het grootste gedeelte van Nederland tegen die tijd gevaccineerd zijn, dan neem je nog een heel groot risico als je met zo veel man op elkaar gaat zitten.”