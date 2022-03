Alle hoogtepunten F1: dramatisch einde voor Verstappen na episch gevecht met winnaar Leclerc

vrije training 2 Teams laten steeds meer zien: Max Verstappen nipt voor Charles Leclerc, Mercedes blijft stuiteren

De tweede vrije training voorafgaand aan de GP van Bahrein had een verhelderende werking als het gaat om de verhoudingen tussen de teams. Max Verstappen was in de kwalificatiesimulatie de snelste, al was het verschil met Charles Leclerc bijzonder klein: 1.31,936 om 1.32,023. Bij Mercedes maken ze zich meer zorgen.

18 maart