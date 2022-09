Alles dat rolt en trappers heeft komt Zandvoort in

Bakfietsen, omafietsen, e-bikes, speed pedelecs, cargobikes, moutainbikes, racefietsjes, stadsfietsen en zelfs een enkele riksja; alles wat trappers heeft, meldt zich bij fietsenstalling Monza aan de boulevard in Zandvoort. Het is 9 uur en nog koel maar toch glimt het voorhoofd van Pieter van der Kolk van de zweetdruppeltjes. ,,Geen versnellingen! Ik heb me het leplazerus getrapt.’’ De Rotterdammer heeft de oude stoffige Gazelle van zijn 82-jarige moeder uit het schuurtje gehaald om de laatste 5 kilometer naar Zandvoort te kunnen fietsen samen met zijn zus Marleen Gordijn. ‘Fast Rider’ is het merk van de fietstas achterop die vol zit met fruit en flesjes sap en water. ,,Er was niks fast aan, maar de fiets is wel de beste manier om hier te komen.’’