Alles kan in Japan, behalve een eigen held in het F1-circus

Waar China het paradijs van de namaak is, is Japan de real deal. Een economische grootmacht die doorgedrongen is tot in de huiskamers en garages van zo’n beetje de complete wereldbevolking. Zet alle Japanse auto- en motorsportmerken op een rijtje en het gaat je helemaal duizelen. Honda. Suzuki. Mazda. Yamaha. Mitsubishi. Daihatsu. Kawasaki. Lexus. Nissan. Isuzu. Infiniti. Toyota. En nog veel meer. Héél veel meer. De heren coureurs racen dit weekeinde op Suzuka, ooit gebouwd als testcircuit voor Honda. In 2007 en 2008 draaide het circus rondjes over de Fuji Speedway, aan de voet van de beroemde Fuji-berg. Het domein van Toyota.



Maar zelfs hier in Japan blijkt toch niet alles maakbaar. Want hoe verzot de mensen hier ook zijn op snelle auto’s en Formule 1, een Japanse coureur ontbreekt al voor het derde seizoen op rij. Kamui Kobayashi was in 2014 namens Catherham de laatste van in totaal twintig actieve Japanse F1-coureurs. En heel succesvol was er geen. Tweede economie van de wereld. Alles kan hier. Niks is onmogelijk. Behalve standaard een eigen held in het circus waar ze in Suzuka zo verzot op zijn. Het pleit voor de moeilijkheidsgraad van de koningsklasse dat het zo niet werkt, maar tegelijkertijd gun je het die sympathieke Japanners zo. Niet dat ze onder die afwezigheid gebukt gaan, hoor. Maakt u zich geen zorgen. Op de vraag wie zijn favoriete coureur is, had een Japanse fan met een oranje mini-auto op zijn hoofd vrijdag een uiterst inventief antwoord klaar. ,,Honda."



