Alonso stopt na Le Mans met langeafstandsraces

WK-klassement: Bottas opnieuw aan de leiding, Verstappen zakt naar vierde plek

28 april Max Verstappen staat na vier races vierde in de stand om het wereldkampioenschap. Hij komt één puntje tekort op Sebastian Vettel. Valtteri Bottas pakt na zijn overwinning in Bakoe de leiding over van Lewis Hamilton. Bij de constructeurs staat Mercedes ruim op kop.