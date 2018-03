Assen en Drenthe positief over komst Grand Prix van Nederland

De overheid wil vanwege de positieve bijdrage aan de regio graag meewerken aan de Formule 1-race in Assen. Burgemeester Marco Out van Assen is overtuigd dat de komst van de Formule 1 in een spektakelstuk zou zijn. ,,Het circuit leent zich qua infrastructuur heel goed voor de race, zeker als je kijkt naar de huidige investeringen in de accommodatie. Dit jaar wordt de langste tribune van Europa hier in Assen gerealiseerd.”



De gemeente en de provincie Drenthe benadrukken dat ze geen rol hebben in het organiseren van de Grand Prix. Dat komt voor rekening van private partijen, zoals de Stichting Nederlandse Grand Prix Foundation en het TT Circuit.