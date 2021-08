Aston Martin tekent beroep aan tegen diskwalificatie Vettel in Hongarije

Vrije training 3 Verstappen moet Hamilton nipt voor laten gaan in slottrai­ning

31 juli De strijd om pole position in Hongarije belooft vanmiddag (15.00 uur) een spannende te worden. In de derde en laatste vrije training waren de verschillen namelijk erg klein. Max Verstappen gaf uiteindelijk 88 duizendsten toe op Lewis Hamilton, die in 1.16,826 de snelste was.