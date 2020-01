Bandenleverancier Pirelli verwacht saai Formule 1-seizoen

Verstappen: Red Bull geloofde in mij en daar ben ik altijd dankbaar voor geweest

7 januari Max Verstappen laat weten dat hij vol overtuiging heeft bijgetekend bij Red Bull, dat hem in 2015 al liet debuteren in de Formule 1 voor het opleidingsteam Toro Rosso. ,,Red Bull geloofde in mij en gaf me de kans in de Formule 1, daar ben ik het team altijd dankbaar voor geweest.”