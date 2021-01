Beitske Visser: ‘Formule 1 is klaar voor een vrouw’

Door Arjan Schouten



Haar agenda voor 2021 puilt uit. ,,Mijn carrière is nooit zo mooi en druk geweest als op dit moment’’, stelt Beitske Visser tevreden vast. De 25-jarige Friezin werkt een dubbel programma af. Na haar debuut vorig jaar in de 24 uur van Le Mans wacht nu het eerste volledige seizoen in het World Endurance Championship (WEC), samen met Sophia Flörsch en Tatiana Calderón bij Richard Mille Racing. En vanaf de zomer jaagt ze als vice-kampioen van 2019 ook weer op de titel in het tweede seizoen van de W Series (in 2020 afgeblazen vanwege corona).