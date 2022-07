Bekijk hier alle hoogtepunten van de Formule 1 in Hongarije

Voor 1 november duidelijk­heid over contract­ver­len­ging Dutch GP in Zandvoort: ‘Geen a-b-c-tje’

Binnen vier maanden komt er duidelijkheid of de Formule 1 na 2023 ook een vierde en vijfde jaar blijft in Zandvoort, zo hebben de organisatie van de Dutch GP en Formula One Management (FOM) afgesproken. ,,Beide voetjes op de grond, we hebben het pas één keer gedaan.”

15 juli