Bekijk hier alle hoogtepunten van de GP op Silverstone

Met video Max Verstappen kapt vragen over derde wereldti­tel vakkundig af: ‘Geen zin om daar al aan te denken’

Spelend met de concurrentie denderde Max Verstappen in Oostenrijk voor 70.000 oranje fans door richting wereldtitel nummer drie. Hij stopte zelfs even om één extra puntje op te rapen. ,,De auto is goed, veel gaat goed, en nu door naar de volgende.”