Bekijk hier de grootste F1-crashes van de eerste seizoenshelft

Met samenvatting Max Verstappen profiteert optimaal van dramati­sche middag Ferrari en zet reuzenstap in WK

Weer gaf Ferrari als titelkandidaat een bewijs van onvermogen af in de grand prix van Frankrijk. De snelste auto, gestart van pole, maar na een crash van de falende Charles Leclerc, was het Max Verstappen die weer optimaal profiteerde en zijn voorsprong in het WK fors uitbreidde naar 63 punten op de Monegask.

24 juli