Bekijk hier de hoogtepunten tussen Verstappen en Leclerc van de eerste seizoenshelft

Wieler­teams steken de draak met soap in Formule 1 rondom Oscar Piastri en Alpine

De soap rond de Australische coureur Oscar Piastri in de Formule 1 heeft in de wielerwereld tot de nodige grappen geleid. De wielerploegen DSM en Intermarché-Wanty-Gobert meldden woensdag via Twitter beide met wat kwinkslagen dat ze Piastri hadden vastgelegd.

3 augustus