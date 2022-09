Bekijk hier hoe Verstappen pole pakt voor een uitzinnig publiek in Zandvoort

MET VIDEO Enorme aandacht voor GP Zandvoort onder­streept status Max Verstappen: ‘Ongekend wat hij teweeg­brengt’

De Max Verstappen-gekte lijkt grenzeloos. Dit weekend loopt Nederland uit voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Een evenement dat er is gekomen, puur vanwege één individuele sporter. Het bereik van zijn succes is enorm, merkt iedereen die bij de autosport in Nederland betrokken is.

2 september