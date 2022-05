Bekijk hoe Leclerc Verstappen voorblijft en alle andere hoogtepunten uit Miami

Met samenvatting Onbedreig­de zege en flater Charles Leclerc brengen Max Verstappen dichterbij in titel­strijd

Max Verstappen heeft zijn tweede overwinning van 2022 te pakken. De Nederlander was in Imola een klasse apart en zag zijn grootste concurrenten falen. Hij maakte met een weekend vol zeges maar liefst negentien punten goed op WK-leider Charles Leclerc. Achter Verstappen werd zijn teamgenoot Sergio Pérez tweede en Lando Norris derde.

24 april