Beroep Red Bull tegen straf Hamilton afgewezen door de FIA

Red Bull-adviseur Helmut Marko had aangegeven dat er nieuw bewijs aangebracht is door Red Bull en dat hij dacht dat ze sterk stonden in hun poging om Lewis Hamilton alsnog zwaarder te laten straffen dan tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië is gebeurd. In die zaak had Max Verstappen geen rol. ,,Ik hoefde zelf niets aan te leveren of te verklaren, maar bij het team hebben ze natuurlijk alle data”, zei Max Verstappen eerder vanmiddag over de zaak. ,,Het is allemaal redelijk goed uit te rekenen. De situatie is via de simulator gesimuleerd. Daar kun je dingen mee doen. Zo hebben ze het bij het team aangepakt in deze zaak.”