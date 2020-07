Beste tijd voor Stroll in middagtraining, Verstappen slechts op P14

Veel coureurs hadden er moeite mee hun wagens binnen de lijnen te houden op het warme Silverstone. Het eerste slachtoffer daarvan was Charles Leclerc, die een doordraaier miste en achterstevoren tot stilstand kwam. Ook Hamilton ging meer dan één keer wijd, terwijl Verstappen meldde last te hebben van veel onderstuur in de langzamere bochten. ‘It is insane.’



Toch viel de schade wel mee, totdat Albon ineens met zijn Red Bull tegen de vangrail stond. In hogesnelheidsbocht ‘Stowe’ verloor hij zijn achterkant, waardoor hij hard de muur in schoof. Met de Britse Thai zelf bleek ondanks de klap van 20G alles in orde, in tegenstelling tot zijn wagen waarvan de linkerkant hevig beschadigd was. Einde vrijdag voor Albon en code rood.