Bij elke crash zal Grosjean nog eens kijken naar die littekens op zijn handen

De wereld geloofde al niet meer in een goede afloop. Romain Grosjean had zich na 28 tellen in de brandende hel zelf ook verzoend met de dood. Vastgeboord in een Bahreinse vangrail vroeg hij zich af welk lichaamsdeel het eerste pijn zou gaan doen. Mijmerend over zijn trieste lot voelde die halve minuut voor de Franse coureur aan als een half-uur.