BMW schept duidelijkheid: ‘Geen interesse om in F1 te stappen’

De regels voor motoren veranderen met ingang van 2026. De Formule 1 zet in op krachtbronnen met een grotere inbreng van elektriciteit en duurzamere brandstoffen. Ze moeten ook goedkoper worden en dat heeft andere autofabrikanten over de streep getrokken. Audi heeft al aangekondigd in 2026 als motorleverancier zijn entree te maken in de Formule 1 en Porsche heeft ook serieuze plannen. Honda, dat eind vorig jaar zijn actieve rol in de Formule 1 bij Red Bull beëindigde, zou een terugkeer in 2026 overwegen.

Roos geeft aan dat de prioriteiten van BMW in de autosport ergens anders liggen: „We zijn realistisch. Je moet heel veel investeren in de Formule 1 en voordat je dat hebt terugverdiend, moet je over een heel lange periode heel succesvol zijn. Wij concentreren ons op het langeafstandsracen (WEC), dat is voor ons belangrijker dan de Formule 1.” BMW was voor het laatst actief in de koningsklasse tussen 2000 en 2009, eerst als motorleverancier van Williams en later van Sauber.