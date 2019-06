Bolletjestrui voor Verstappen? Nederlander racet bergop in bolide

,,Dit is nog nooit eerder gedaan. Om met een Formule 1-auto een berg op te rijden is erg gaaf”, liet hij op Verstappen.nl weten na afloop van de showrun. ,,Het was een korte rit maar wel erg leuk. Naast het rijden in de sneeuw in Kitzbühel, was dit één van de meest uitdagende showruns die ik heb gedaan.”



Verstappen moest zich op de flanken van de Schlossberg, waar bovenop geen punten voor de bergrtui te verdienen waren, nog wel inhouden. ,,Om een heuvel op te rijden is erg hobbelig en de auto raakte vaak de grond, dus je moet erg voorzichtig zijn, maar het pakte goed uit. Nadat we vorig jaar de race hier wonnen is de support in Oostenrijk alleen maar groter geworden. Het is geweldig om hier zoveel gepassioneerde fans te zien en hopelijk kunnen wij ze een goed weekend geven op de Red Bull Ring.”