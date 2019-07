Botsing met Vettel kost Verstappen topklassering, Hamilton wint

Het moest bijna wel fout aflopen, leken alle 141.000 jubelende fans in Engeland te denken. Maar het liep niet mis. Het gevecht tussen de Nederlander en de Monegask leek even te worden onderbroken door een gezamenlijk bezoek aan de pitstraat, maar zelfs daar was het geen wapenstilstand voor Verstappen die bij het verlaten van de pits over de Ferrari-coureur sprong. Een safety car (Antonio Giovinazzi maakte even een uitstapje naar de grindbak) zette de strijd van de twee youngsters die wel met een magneet aan elkaar verbonden leken even op pauze. Maar daarna ging het nog ronden lang vrolijk verder. Leclerc haalde ‘m zelfs nog even in, waarna Verstappen er weer langs schoot en vervolgens meteen teamgenoot Pierre Gasly inhaalde. Die Fransman fungeerde lang genoeg als buffertje tussen de twee kemphanen om het gevecht dan toch definitief te beëindigen.



Zo leek een podiumplaats in de maak voor Verstappen, verlost van Leclerc en jagend op Sebastian Vettel. De volgende Ferrari met wie hij moest vechten. In rondje 38 verschalkte hij de Duitse routinier na een aantal pogingen op fraaie wijze. Maar een paar bochten verder ging het dan toch mis. Bij het aanremmen voor de de laatste chicane ramde Vettel vol op de staart bij de Nederlander. Beiden vlogen het grind in. ,,Wh*t the f*ck?“, brulde Verstappen door de boordradio.