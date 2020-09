Bottas en Hamilton op eenzame hoogte in Russische middag, Verstappen zevende

Ralf Schumacher ziet neefje Mick volgend jaar in F1

22 september Ralf Schumacher denkt dat zijn neefje Mick volgend jaar in de Formule 1 rijdt. De 45-jarige Duitser, die tussen 1997 en 2007 zes overwinningen boekte in de koningsklasse, schrijft in zijn column voor Sky Sports dat de 21-jarige Mick Schumacher klaar is voor het grote werk.