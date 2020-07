Bottas wint krankzinnige race, Hamilton vierde door tijdstraf, Verstappen valt uit

Voor één man waren ze bang bij Mercedes: Max Verstappen. Maar toen de Nederlander al heel vroeg moest afhaken, was het meeste gevaar wel geweken. Valtteri Bottas won eenvoudig en een één-tweetje leek in de maak. Tot een hectische slotfase nog roet in het eten gooide voor Lewis Hamilton, die zijn podiumplaats verloor door een tijdstraf. Charles Leclerc rukte op naar P2, Lando Norris schoof naar de derde plek.

Door Arjan Schouten



Met zeven maanden vertraging marcheerde Mercedes zo weer machtig het nieuwe Formule 1-kampioenschap in. De dominante factor van de laatste jaren leek meteen op weg naar de perfecte score bij de eerste afspraak in het Oostenrijkse Spielberg. Pole, zege en de WK-leiding voor Valtteri Bottas, die zijn achtste Grand Prix won. Maar zijn podiumplaats moest Lewis Hamilton na de finish inleveren vanwege een tijdstraf, opgelopen bij een mislukte inhaalactie van Alexander Albon. Vijf tellen kreeg de zesvoudig wereldkampioen aan zijn broek. En die tellen deden na een hectische slotfase waarin het veld tot twee keer toe weer in elkaar schoof, bijzonder veel pijn. Charles Leclerc (tweede) en Lando Norris (derde) kwamen over hem heen, Hamilton werd pas geklasseerd als vierde. Het bijzondere verdict van een hele hectisch openingsrace in Oostenrijk.

Volledig scherm © AFP

Protest

Na de kwalificatie keken Bottas én Hamilton alleen maar naar Max Verstappen. Vanaf P3 zou de Nederlander die de laatste twee jaar in Spielberg won, het grootste gevaar zijn. Zeker omdat hij voor de start nog op mocht schuiven naar de eerste startrij, naast Bottas, na een ultiem geslaagd protest van Red Bull, na het vinden van nieuw bewijs dat Hamilton gele vlaggen had genegeerd in de kwalificatie.



Een mooi vooruitzicht, maar na een kwartiertje racen stond het gevaar Verstappen alweer geparkeerd in de pitbox, met technische problemen. Een enorme meevaller voor Mercedes, natuurlijk. De helft van het Red Bull-gevaar geweken. Achter Bottas rukte Hamilton rap op naar P2, langs Lando Norris en Alexander Albon. Zo leek al vroeg de dubbel in de maak. Maar na twee safety cars werd het toch nog kritiek voor Mercedes.

Volledig scherm Einde race voor Max Verstappen © Getty Images

Tijdstraf Hamilton

Albon koos logischerwijs voor een slot op softs, toen de safety car hem daar de mogelijkheid toe gaf. En meteen viel hij Hamilton aan voor de tweede plek. Buitenom, een tikje opportunistisch en dat moest de Britse Thai van Red Bull bekopen met een spin toen hij bij het insturen Hamilton raakte. De wedstrijdleiding zag er een fout van Hamilton in, dus kreeg de wereldkampioen vijf tellen aan de broek. En met een in elkaar gekrompen veld deed hem dat uiteindelijk nog heel veel pijn. Achter Bottas stuurde hij als tweede zijn bolide over de finish, na 71 hectische rondjes. Maar daar moest hij zijn podiumplaats loslaten. Charles Leclerc rukte op naar P2 door de tijdstraf van Hamilton. En ook Lando Norris ging namens McLaren over hem heen, op weg naar zijn eerste podiumplaats in de Formule.

Bekijk hier het moment waarvoor Hamilton een tijdstraf kreeg:

Volledig scherm Valtteri Bottas © AFP Volledig scherm Uitslag Grand Prix van Oostenrijk © AD