Bottas zet op valreep snelste tijd van de dag neer, prima rentree van Alonso

Maar om de toptijd gaat het dit weekend niet in Bahrein, waar de teams juist zoveel mogelijk rondjes willen rijden om data te verzamelen. Wat dat betreft beleefde Mercedes opnieuw geen topdag. Na een tegenvallende vrijdag kende de ploeg met Lewis Hamilton in de ochtendsessie ook al problemen. Hamilton verloor grip en belandde in de zandbak, waardoor de rode vlag werd gehesen. Daniel Ricciardo was ‘s ochtends de snelste.



‘s Middags zorgde Verstappen’s ploeggenoot voor enig oponthoud. Sergio Pérez verloor op het rechte stuk onderdelen, waarna de baan schoongemaakt moest worden. Pérez mocht de hele dag in de RB16b rijden en maakte net als Verstappen een dag ervoor veel rondjes. Tot de 139 die Verstappen op vrijdag noteerde kwam Pérez niet. De snelste tijd werd neergezet door Bottas, die na pas in de laatste drie uur in actie kwam en in de slotfase elke keer zijn tijd verbeterde. Uiteindelijk dook hij met 1.30,289 onder de tijd van Pierre Gasly.