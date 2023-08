Max Verstappen geniet in Zandvoort: ‘Ik heb het nooit overweldigend gevonden, het is gewoon fantastisch’

Met video's Max Verstappen verveelde zich niet in eenzame race: ‘Als je die voorsprong ziet, wil je blijven doorgaan’

Ook in de Grand Prix van Hongarije was Max Verstappen weer niet te stoppen. Hij passeerde Lewis Hamilton bij de start en reed daarna een eenvoudige en eenzame race. Toch had de tweevoudig wereldkampioen het prima naar zijn zin in zijn Red Bull-wagen, die hij een ‘raket’ noemde.