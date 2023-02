Max Verstappen: ‘Op dit niveau blijven presteren is misschien nog wel moeilijker dan er komen’

Podcast Formule 1 | ‘Max en Nyck in 2025 op 1 en 2 in Zandvoort, dat moet de focus zijn’

De laatste Pitstop van 2022 gaat verder waar nummer 42 was gebleven. Presentator Etienne Verhoeff en F1-watchers Arjan Schouten en Marijn Abbenhuijs praten verder met Tim en Tom Coronel over het nieuwe jaar in de Formule 1.

30 december