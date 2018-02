Brengt deze bolide Ferrari dan eindelijk weer een titel?

De SF71H, de codenaam voor het 669-project van Scuderia Ferrari, is de 64ste wagen die is ontworpen en gebouwd om mee deel te nemen in de Formule 1. Vorig jaar kwamen de Italianen opvallend sterk uit de startblokken en zeker tot de zomerstop was Vettel titelkandidaat. In de tweede helft van het seizoen leverde Ferrari veel in en werd Mercedes alleen maar sterker, wat Vettel, die zelf ook niet foutloos bleef, uiteindelijk de titel kostte.