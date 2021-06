Britse media over blunder Hamilton: ‘Verstappen creëert een spanning die hij nog nooit heeft gevoeld’

Lewis Hamilton miste zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan de uitgelezen kans om de leiding in de WK-stand weer over te nemen van Max Verstappen. Zijn kapitale fout bij de herstart, waardoor hij net als de door een klapband getroffen Verstappen buiten de punten eindigde, laat volgens Britse media zien dat de druk voor de zevenvoudig wereldkampioen dit seizoen immens is.

Hamilton vertrok bij de herstart, met nog slechts twee ronden te gaan, vanaf de tweede plaats. Hij deed echter nog een ultieme poging om leider Sergio Pérez te overvleugelen, maar schoot al bij de eerste bocht rechtdoor en eindigde buiten de punten. ,,Door zijn rusteloosheid om niet 18 maar 25 punten van WK-leider Verstappen af te nemen, strompelde hij er met nul naar huis”, oordeelt The Telegraph. ,,Verstappen creëert een spanning voor Hamilton die hij nog nooit heeft gevoeld in zijn zeven jaar van ongeëvenaarde dominantie bij Mercedes.”

De krant refereert daarbij ook aan een eerdere fout van Hamilton in de race op Imola. ,,Ook daar wankelde hij onder druk van de Nederlander. In zijn wanhoop om de schade te beperken, reed hij pardoes het grind in bij een mislukte poging om de Williams van George Russell een ronde te lappen. Het wordt dit seizoen steeds meer een machtig duel tussen een icoon en zijn vermoedelijke opvolger. Deze ongebruikelijke blunder laat zien dat de spanning voor Hamilton toeneemt.”

Ook The Guardian herkende zondag niet de coureur die al jarenlang een abonnement heeft op de wereldtitel. ,,Dat Hamilton ook maar iets verkeerd kon doen, was jarenlang bijna ondenkbaar. Zo behendig stuurde hij zich overal doorheen. Maar deze fout in Azerbeidzjan is enorm kostbaar. Het liet de coureur én Mercedes begrijpelijkerwijs geschokt achter. De voorsprong in de WK-stand die hij had kunnen grijpen, verdween in een wolk van remstof. De magie keerde zich deze keer tegen hem.”

Het is een zinspeling op de ‘magische knop’ - waardoor de rembalans in de auto wordt verschoven - die de race voor Hamilton verknalde. De Brit had deze direct na de herstart per ongeluk weer geactiveerd, waardoor zijn remmen blokkeerden en hij rechtdoor schoot. ,,Een klein moment van onachtzaamheid kwam hem duur te staan”, besluit The Guardian.

Volgens de BBC zijn de problemen bij Mercedes veel groter dan de misser van Hamilton. ,,Zowel in Monaco als in Bakoe worstelde het team en kon het niet concurreren met Red Bull. Niemand bij Mercedes snapt hoe Hamilton tijdens de kwalificatie toch de snelheid vond, maar tijdens de race gingen de alarmbellen meteen af toen hij na het passeren van Leclerc niet verder bij hem weg kon rijden. Verstappen en Pérez bleken vervolgens vooral na de pitstop veel sneller.”

Toch ziet de omroep ook een lichtpuntje voor de Duitse renstal. ,,De afgelopen twee races waren op stratencircuits met weinig grip en weinig snelle bochten om energie in de banden te genereren. Als dat het probleem was, kunnen ze in de komende races in Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije weer competitief zijn."

