Brouwer en Meeuwsen stranden in kwartfinales in China

Verstappen tevreden, Gasly baalt van missen weegmoment

9:09 Formule 1-coureur Max Verstappen liet zich na een rommelige eerste trainingsdag in Bakoe, die hij afsloot met de vierde tijd, positief uit over de resultaten die zijn bolide behaalde. ,,Ik ben tevreden met wat we hebben bereikt'', reageert de Nederlandse kopman van Red Bull. ,,We zullen de verzamelde data goed bestuderen. Het zal nu voornamelijk gaan om finetuning.‘’